Papa diz que busca pela eterna juventude é ‘delirante’

CIDADE DO VATICANO, 10 AGO (ANSA) – O papa Francisco afirmou nesta quarta-feira (10) que desejar a eterna juventude é “impossível” e “delirante”, além de ter comentado que a passagem do tempo “não é uma ameaça”.

“A confiança de querer parar o tempo para ter a juventude eterna, bem-estar ilimitado e poder absoluto não é apenas impossível, mas também delirante”, disse o Pontífice na audiência geral na Sala Paulo VI.

Já sobre a passagem do tempo, o líder da Igreja Católica comentou que a velhice é “nobre”.

“A velhice é nobre, não precisa de maquiagem para mostrar a sua nobreza, mas talvez o truque venha quando há falta dela. O tempo passa, mas isso não é uma ameaça, é uma promessa. Na velhice, as obras de fé, que aproximam a nós e aos outros do reino de Deus, estão agora além do poder das energias, palavras, impulsos da juventude e maturidade”, declarou o Papa.

“A velhice vivida com doçura e respeito pela vida real dissolve definitivamente a incompreensão de um poder que deve ser suficiente para si e para o seu próprio sucesso. O tempo de envelhecimento que Deus nos concede já é em si uma dessas ‘grandes obras’ de que Jesus nos fala. Vamos lembrar que ‘o tempo é maior que o espaço'”, continuou.

Na audiência geral, o Papa ainda mencionou que a vida “está destinada a ir mais longe”, já que a morte é apenas “uma passagem”. Para o Pontífice, “a existência na terra é o tempo da iniciação à vida”.

“A velhice aproxima a esperança desta realização, pois conhecemos definitivamente o sentido do tempo e as limitações do lugar onde vivemos nossa iniciação. Os velhos são sábios para exatamente isso. Essa é a fase da vida mais adequada para difundir as boas notícias e o melhor ainda está por vir”, concluiu. (ANSA).