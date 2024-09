Papa diz que acompanha situação no Líbano com dor e preocupação

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/09/2024 - 11:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 29 SET (ANSA) – Na última etapa de sua viagem pela Bélgica, o papa Francisco afirmou neste domingo (29) que acompanha com “dor” e “preocupação” a atual situação no Líbano.

O confronto entre Israel e Hezbollah se intensificou em virtude dos últimos acontecimentos, principalmente após a morte de Hassan Nasrallah, líder do grupo xiita.

“Continuo acompanhando com dor e grande preocupação a expansão e intensificação do conflito no Líbano. A guerra está tendo efeitos devastadores sobre a população: muitas pessoas continuam morrendo, dia após dia, no Oriente Médio. Rezemos pelas vítimas, pelas suas famílias e pela paz”, declarou o religioso.

O líder da Igreja Católica também voltou a pedir um cessar-fogo em Beirute, na Faixa de Gaza, em Israel e na Palestina, bem como que os reféns feitos pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas sejam libertados e que a ajuda humanitária chegue aos mais necessitados.

Além dos conflitos no Oriente Médio, o Papa voltou a falar sobre os abusos sexuais na Igreja Católica durante o Angelus celebrado em Bruxelas.

“Na Igreja há espaço para todos, todos e todos, mas não há lugar para os abusos e o encobrimento deles. Peço aos bispos: não encubram os abusos. O mal não pode ser escondido, deve ser revelado com coragem”, disse Francisco, acrescentando que os abusadores precisam ser “julgados” pelos seus crimes.

A missa em território belga, que teve a presença de cerca de 40 mil pessoas, foi marcada por uma manifestação silenciosa de um pequeno grupo para pedir o sacerdócio para as mulheres.

A celebração foi o ponto final da viagem do Papa pela Bélgica, que incluiu Luxemburgo. (ANSA).