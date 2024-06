Papa diz que ações dos países sobre meio ambiente são ‘lentas’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/06/2024 - 15:42 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 15 JUN (ANSA) – Em um encontro com CEOs de empresas e bancos no Vaticano, o papa Francisco afirmou neste sábado (15) que a atenção ao meio ambiente precisa estar entre as prioridades para fechar bons negócios.

O líder da Igreja Católica ainda comentou que os acordos não podem ser concluídos apenas seguindo as leis, pois os países estão “procedendo muito lentamente” em relação ao assunto.

“Eu convido a todos vocês a colocar o ambiente e a terra no centro da vossa atenção e da vossa responsabilidade. Estamos em um momento de grave crise ambiental, que depende de muitos assuntos e de muitos fatores, incluindo o econômico”, alertou o religioso.

“As escolhas empresariais de ontem e de hoje já não bastam mais respeitar as leis dos Estados, que avançam com muita lentidão, é preciso inovar antecipando o futuro”, acrescentou.

Na entrevista coletiva que encerrou a cúpula do G7, evento que teve a participação do Papa, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou que a luta contra as mudanças climática deve ser lavada em consideração “sem a adoção de posições ideológicas pré-concebidas”. (ANSA).