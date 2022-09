Papa diz não ter autorização médica para ir a Kiev e Moscou

Ansa 05/09/2022 - 8:03 Compartilhe

ROMA, 5 SET (ANSA) – O papa Francisco afirmou que não tem autorização médica para viajar a Kiev ou Moscou neste momento.







Em entrevista à CNN Portugal, o pontífice argentino disse que teve uma piora nas dores em seu joelho após a viagem ao Canadá, no fim de julho, o que fez os médicos recomendarem repouso.

“Agora não posso ir porque a recuperação no joelho se ressentiu um pouco depois da viagem ao Canadá, e o médico disse: ‘Não, até o Cazaquistão você não pode viajar'”, contou Francisco, que irá à capital cazaque, Nur-Sultã, entre 13 e 15 de setembro para um congresso inter-religioso.

No entanto, o Papa ressaltou que a possível visita a Kiev e Moscou “está no ar”. “Estou dialogando com eles. Amanhã, por exemplo, tenho uma conversa por telefone com o presidente Zelensky”, declarou Jorge Bergoglio.

O governo da Ucrânia tentava fazer o pontífice visitar Kiev antes de sua viagem ao Cazaquistão, mas o líder católico já deixou claro que também gostaria de ir a Moscou para se reunir com o presidente Vladimir Putin. Até o momento, no entanto, o Kremlin não deu aberturas para receber o Papa.

“Mas tenho mantido contatos por telefone e faço o que posso. E peço a todo mundo que faça o que puder. Mas a situação é muito trágica”, afirmou Francisco à CNN Portugal. (ANSA).