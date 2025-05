‘Papa deve se dedicar à América Latina’, diz arcebispo

BRASÍLIA, 9 MAI (ANSA) – O arcebispo emérito de Aparecida, Raymundo Damasceno Assis, afirmou que apesar do novo Papa não ser brasileiro, como esperava o reitor do Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, Leão XIV, com origens americanas, dará “atenção especial à América Latina”, já que desenvolveu parte de seu ministério no Peru, dando prioridade às questões sociais.

“Tendo como base a breve mensagem pronunciada por ele, logo após sua eleição, da sacada da Basílica de São Pedro, à multidão, e transmitida ao mundo todo, seu pontificado dará prioridade às construções de paz no mundo de hoje, marcado por ao menos 30 conflitos”, disse Assis.

De sua parte, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) garantiu que Robert Prevost “tem um grande carinho, um grande amor pelo Brasil”.

O novo pontífice já veio ao Brasil. A primeira vez foi em 2004, durante o 70º aniversário do Colégio Santo Agostinho.

Depois retornou em 2013 para a Jornada Mundial da Juventude.

