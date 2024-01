Papa deve receber Milei no Vaticano em fevereiro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/01/2024 - 13:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 12 JAN (ANSA) – O presidente da Argentina, Javier Milei, será recebido pelo papa Francisco em audiência privada em fevereiro, no âmbito da canonização de Mama Antula, a primeira santa nascida no país de origem de Jorge Bergoglio.

A notícia foi publicada pela imprensa argentina um dia depois da divulgação de uma carta na qual Milei convida o pontífice para visitar seu país, algo que ainda não aconteceu durante o mandato de Francisco.

O presidente participará da canonização da beata Mama Antula, marcada para 11 de fevereiro, e aproveitará a ocasião para se reunir com o Papa pela primeira vez, apesar de já tê-lo acusado de representar o “maligno” na Terra.

A reunião deve ocorrer no dia anterior, em 10 de fevereiro, e será composta de uma conversa a sós entre os líderes e de um encontro na presença da delegação argentina, que será enxuta e provavelmente incluirá a irmã do presidente, Karina Milei, e a ministra do Capital Humano, Sandra Pettovello.

A imprensa local trata a cerimônia como um “gesto mútuo de aproximação política e pessoal” entre Milei e Francisco após as críticas do presidente ao pontífice na campanha eleitoral. Ainda antes da eleição do ultraliberal para a Casa Rosada, Bergoglio disse que planejava viajar à Argentina em 2024.

Antes do Vaticano, Milei também irá a Jerusalém e Tel Aviv para expressar apoio a Israel na guerra contra o Hamas, de acordo com o portal Infobae. O presidente deve se reunir com seu homólogo Isaac Herzog e o premiê Benjamin Netanyahu e visitar o Muro das Lamentações. (ANSA).

