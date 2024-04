Papa destaca necessidade de uma ‘diplomacia da cultura’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/04/2024 - 11:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 20 ABR (ANSA) – O papa Francisco destacou neste sábado (20) a necessidade de estabelecer uma “diplomacia da cultura” em meio a um “perigoso conflito global em curso”.

O líder da Igreja Católica se encontrou com alguns membros do Pontifício Comitê para as Ciências Históricas no Vaticano.

“Estamos no meio de um perigoso conflito global em curso, ao qual não podemos assistir inertemente. Convido vocês a continuarem o trabalho de investigação histórica, abrindo horizontes de diálogo, onde poderão levar a luz da esperança do Evangelho”, comentou o religioso.

O Pontífice analisou que a “diplomacia da cultura” pode ser alimentada por encontros e pela colaboração entre pesquisadores de todas as culturas e religiões, estabelecendo uma respeitosa relação e livre de ideologias “que matam”.

“É bom que vocês colaborem com os outros, ampliando as suas relações científicas e humanas, e evitando formas de fechamento mental e institucional”, acrescentou. (ANSA).