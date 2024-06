Papa destaca necessidade de ‘fazer mais’ pelo clima em audiência

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/06/2024 - 17:42 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 28 JUN (ANSA) – O papa Francisco recebeu nesta sexta-feira (28) no Vaticano o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Albert Arnold Gore, mais conhecido como Al Gore, e conversaram sobre as mudanças climáticas.

O norte-americano, que está na capital italiana para um evento de três dias da associação Climate Reality Project, se encontrou com o líder religioso de forma privada na residência Santa Marta.

Na oportunidade, Al Gore elogiou o Papa pelo impacto que a encíclica Laudato Sì teve no Acordo Climático de Paris em 2015 e pela recente exortação apostólica Laudate Deum.

O empresário e ambientalista de 76 anos comentou que o Vaticano é um exemplo de transição ecológica, citando a mega central agrovoltaica dentro da área extraterritorial de Santa Maria de Galeria, nas proximidades de Roma.

O pontífice, por sua vez, agradeceu Al Gore pela “preocupação climática” que sempre pautou suas atividades políticas.

Os dois concordaram sobre a necessidade de acelerar a transição energética, apesar da resistência das grandes empresas de combustíveis fósseis. Além disso, o Papa e Al Gore discutiram possíveis formas de colaboração para tentar provocar um maior impacto na opinião pública. (ANSA).