Papa destaca legado precioso de Francisco e faz apelo a cardeais

VATICANO, 10 MAI (ANSA) – O novo líder da Igreja Católica, Leão XIV, presidiu neste sábado (10) sua primeira reunião com todos os cardeais e voltou a sinalizar que deve dar continuidade ao “legado precioso” do papa Francisco Robert Francis Prevost destacou o “estilo de plena dedicação ao serviço e sóbria essencialidade na vida” do falecido Jorge Bergoglio, que ocupou o trono inaugurado por São Pedro entre março de 2013 e abril de 2025.

“Vamos assumir este precioso legado e retomemos o nosso caminho, animados pela mesma esperança que vem da fé”, afirmou Leão XIV, que é alinhado com a ala reformista do clero.

Segundo ele, “o Papa, a começar por São Pedro e até mim, seu indigno sucessor, é um humilde servo de Deus e de seus irmãos, nada mais do que isso. Isso foi bem demonstrado pelos exemplos de muitos dos meus predecessores, mais recentemente o do próprio Francisco”.

Em seu primeiro discurso na sacada central da Basílica São Pedro, Prevost já havia evocado as bandeiras do finado Jorge Bergoglio, morto em função de um AVC no último dia 21 de abril, como a defesa incansável da paz e a promoção de uma Igreja “missionária e aberta a pontes de diálogo”, bem como a “todos aqueles que precisam de nossa caridade, presença e amor”.

No encontro de duas horas com os cardeais, o pontífice norte-americano também citou o foco do argentino em “um diálogo corajoso e confiante com o mundo contemporâneo em seus diversos componentes e realidades”.

Além disso, pediu ajuda a todos para não deixá-lo sozinho “no cumprimento de sua responsabilidade”: liderar um rebanho de mais de 1 bilhão de fiéis em todos os cantos do mundo.

“Vocês, queridos cardeais, são os colaboradores mais próximos do Papa, e é um grande conforto para mim aceitar um jugo que está claramente muito além das minhas forças, assim como das de qualquer outra pessoa”, afirmou.

De acordo com o norte-americano, a presença de todos os cardeais “lembra que o Senhor, que me confiou esta missão, não me deixa sozinho no cumprimento de sua responsabilidade”.

“Antes de tudo, sei que posso contar sempre com a sua ajuda, a ajuda do Senhor e, pela sua graça e providência, com a sua proximidade e a de tantos irmãos e irmãs em todo o mundo que creem em Deus, amam a Igreja e apoiam o Vigário de Cristo com a oração e as boas obras”, destacou. (ANSA).