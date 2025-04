Papa destaca amizade com judeus em votos de boa Páscoa

VATICANO, 17 ABR (ANSA) – O papa Francisco e o rabino-chefe de Roma, na Itália, Riccardo Di Segni, trocaram mensagens nesta quinta-feira (17) de boa Páscoa, “destacando a amizade entre as duas mais altas autoridades religiosas”.

“Às vésperas do Pessach [a páscoa judaica, celebrada também no próximo domingo (20)], quero desejar ao senhor [Di Segni] e à comunidade judaica em Roma o mais cordial e fraterno voto de boa Páscoa. Que o Deus da misericórdia os acompanhe com sua bênção e lhes conceda paz e harmonia”, escreveu o pontífice ao rabino, pedindo ainda para que os judeus em Roma rezem por ele.

“Em busca de renovar nesta feliz ocasião os laços de amizade e de compromisso com os mais necessitados da nossa sociedade, deixo-lhes minha lembrança e peço-lhes para continuarem a rezar por mim”, finalizou Francisco, que recebeu uma resposta de Di Segni.

“Às vésperas das festividades de Páscoa, agradeço e devolvo-lhe os votos cordiais de alegria, serenidade e saúde, de consolidação e de boas relações de amizade e colaboração”, escreveu o líder judeu em Roma ao Papa.

“Que suas orações para o bem sejam ouvidas”, acrescentou Di Segni. (ANSA).