Papa desiste de ler catequese devido a ‘forte resfriado’

VATICANO, 5 FEV (ANSA) – O papa Francisco abriu mão de ler a catequese na audiência geral desta quarta-feira (5), no Vaticano, devido a um “forte resfriado”.

O pontífice de 88 anos vem apresentando recorrentes sintomas respiratórios desde o fim de 2024 e ingressou na Sala Paulo VI, local do evento, em cadeira de rodas, e não caminhando com uma bengala, como costuma fazer às vezes.

“Gostaria de pedir desculpas porque, com este forte resfriado, é difícil para falar. Por isso, pedi a um irmão que leia a catequese. Ele vai ler melhor que eu”, disse o Papa na abertura da audiência.

Francisco, no entanto, assumiu a palavra no fim da cerimônia para renovar seu apelo por paz no mundo e pedir orações a povos atingidos pelas guerras.

“Pensemos nos países que sofrem com a guerra: a martirizada Ucrânia, Israel, Sudão. Lembremos dos deslocados da Palestina e oremos por eles”, declarou. (ANSA).