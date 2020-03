Papa desiste de ir a retiro espiritual e culpa ‘resfriado’

CIDADE DO VATICANO, 01 MAR (ANSA) – O papa Francisco anunciou neste domingo (1º) que não participará do retiro espiritual de Quaresma realizado anualmente pela Cúria em Ariccia, nos arredores de Roma, por causa de um “resfriado”.

O líder católico ficaria recluso entre este domingo e a próxima sexta-feira (6) no mosteiro Casa Divin Maestro, onde faria exercícios espirituais com outros membros do clero.

“Infelizmente, o resfriado me obriga a não participar neste ano, mas me uno daqui”, disse o Papa durante o Angelus dominical na Praça São Pedro. Ao longo da mensagem, Francisco teve de se interromper algumas vezes por causa da tosse.

Desde a quinta-feira (27), o Pontífice já cancelou diversas audiências por causa de uma “leve indisposição”, segundo o Vaticano. Sua agenda nos últimos três dias se limitou à Casa Santa Marta, sua residência oficial.

A indisposição de Francisco acontece em meio à epidemia do novo coronavírus na Itália. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, o Sars-CoV-2 já contaminou 1.049 pessoas e matou 29 no país. A região do Lazio, onde fica o Vaticano, registrou apenas seis contágios, já que o epicentro da epidemia está no norte italiano. (ANSA)