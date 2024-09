Papa desembarca em Singapura, última etapa de sua viagem pela Ásia-Pacífico

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/09/2024 - 6:16 Para compartilhar:

O papa Francisco desembarcou nesta quarta-feira (11) em Singapura para uma visita de 48 horas, a quarta e última etapa de sua longa viagem pela Ásia e Oceania.

Trinta e oito anos depois de João Paulo II, Francisco visita a cidade-Estado, onde discursará na quinta-feira para as autoridades e comandará uma missa em um estádio.

Na viagem, o papa argentino já visitou a Indonésia, Papua-Nova Guiné e Timor Leste.

Apesar dos problemas de saúde e do ritmo cansativo da viagem de 12 dias, a mais longa e distante de seu pontificado, o chefe da Igreja Católica, de 87 anos, parecia em boa forma e sorridente.

“É uma viagem muito longa e difícil, considerando sua idade e saúde”, disse Marcus Voon, um profissional da área de saúde de Singapura, que pretende assistir à missa de quinta-feira.

Singapura é um dos países mais desenvolvidos da Ásia, mas também é alvo de críticas na área dos direitos humanos e devido ao rigor de seu sistema judicial, que continua aplicando a pena de morte.

A cidade-Estado tem população de origem chinesa em sua maioria e também abriga importantes minorias indianas e malaias.

Os cristãos representam 19% da população, de maioria budista e com um total de seis milhões de habitantes.

Erik Hon, 45 anos, que trabalha no setor financeiro e é budista, afirmou que está feliz com a visita do papa. Ele espera que Francisco divulgue “uma mensagem de amor, paz e unidade”.

Antes da viagem para Singapura, o papa concluiu na manhã desta quarta-feira a visita de três dias ao Timor Leste com um encontro com jovens na capital Dili, onde foi mais uma vez aclamado por dezenas de milhares de pessoas reunidas nas ruas.

A viagem terminará na sexta-feira (13), após um trajeto de 33.000 quilômetros por quatro países: Indonésia, Papua-Nova Guiné, Timor Leste e Singapura.