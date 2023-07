Papa deseja ‘melhores votos’ para festival que Lula participará

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/07/2023 - 10:50 Compartilhe

VATICANO, 16 JUL (ANSA) – O papa Francisco desejou neste domingo (16) seus “melhores votos” para a próxima edição do principal festival de cinema na Itália dedicado ao público infanto-juvenil e elogiou todas as paróquias que desenvolvem atividades de férias com crianças e adolescentes.

“Gostaria de saudar e agradecer a todas as paróquias que neste período realizam atividades de verão com crianças e jovens.

Também no Vaticano há uma que é muito apreciada”, disse o Pontífice durante a oração do Angelus na Praça São Pedro, no Vaticano.

Neste contexto, Francisco apresentou seus “melhores votos para a próxima edição do Giffoni Film Festival”, que acontece de 20 a 29 de julho, “onde os protagonistas são crianças e jovens”.

O diretor do evento, Claudio Gubitosi, comemorou a saudação do argentino, que “representa um estímulo incrível para continuar com determinação e fazer nossos jovens como referência exclusiva”.

Durante o evento cinematográfico na cidade de Giffoni Valle Piana, na Campânia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará por videoconferência e falará para uma plateia ansiosa para saber sobre as complexidades do Brasil no fim de julho. (ANSA).

