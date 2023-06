Papa denuncia ‘ataque brutal’ contra uma escola em Uganda

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/06/2023 - 8:21 Compartilhe

O papa Francisco denunciou, neste domingo (18), o “ataque brutal” de um grupo rebelde de filiação jihadista contra uma escola de ensino médio em Uganda, que deixou ao menos 41 mortos, a grande maioria estudantes.

“Rezo pelos jovens estudantes vítimas do ataque brutal cometido contra uma escola no oeste de Uganda”, país de maioria cristã, declarou o sumo pontífice argentino diante dos peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano, após a oração do Ângelus.

“Esta luta, esta guerra em todos os lugares. Rezemos pela paz”, acrescentou o pontífice.

O massacre ocorreu na noite de sexta-feira na escola Lhubiriha, na localidade de Mpondwe, muito perto da fronteira com a República Democrática do Congo (RDC).

O exército e a polícia acusaram as Forças Democráticas Aliadas (ADF), um grupo rebelde ligado ao grupo jihadista Estado Islâmico.

