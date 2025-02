Papa defende migrantes em mensagem para Quaresma

VATICANO, 25 FEV (ANSA) – O papa Francisco retomou o tema da migração em mensagem divulgada nesta terça-feira (25) para a Quaresma, que começa no próximo 5 de março.

A partir do lema do Jubileu deste ano, “Peregrinos de Esperança”, o líder da Igreja Católica citou as inúmeras pessoas que “fogem da miséria e da violência e vão à procura de uma vida melhor para si”.

“Todos nós somos peregrinos na vida”, disse Jorge Bergoglio, que costuma defender o apoio aos deslocados internacionais que chegam, principalmente, à Europa, originários em sua maioria da África e Ásia.

“Façamos essa viagem juntos, lado a lado, sem pisar ou subjugar o outro, sem alimentar invejas ou hipocrisias, sem deixar que ninguém fique para trás ou se sinta excluído. Sigamos na mesma direção, rumo a uma única meta, ouvindo-nos uns aos outros com amor e paciência”, ressaltou o pontífice em sua mensagem.

Por fim, Francisco sugeriu uma autoanálise aos fiéis sobre viver “concretamente a esperança”, que ajuda “a ler os acontecimentos da história” e leva a “um compromisso com a justiça, a fraternidade, o cuidado da casa comum, garantindo que ninguém seja deixado para trás”.

Bergoglio, de 88 anos, está internado desde 14 de fevereiro no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, com uma pneumonia bilateral (ou seja, nos dois pulmões) provocada por uma infecção polimicrobiana. De acordo com o Vaticano, ele teve “uma leve melhora” em seu quadro clínico na última segunda-feira (24). (ANSA).