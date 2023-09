Papa defende ampliação de diálogo com Ásia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/09/2023 - 9:01 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 6 SET (ANSA) – Após retornar de uma visita inédita à Mongólia, o papa Francisco defendeu nesta quarta-feira (6) a ampliação do diálogo com a Ásia, continente onde a Igreja Católica tem a menor penetração.

“Estive no coração da Ásia e me fez muito bem. Faz bem entrar em diálogo com esse grande continente, ouvir suas mensagens, conhecer sua sabedoria, o modo de ver as coisas, de abraçar o tempo e o espaço”, declarou o pontífice em sua audiência geral.

Segundo o Papa, o povo mongol “cuida das raízes e das tradições, respeita os idosos e vive em harmonia com o meio ambiente”.

“Pensando nas extensões ilimitadas e silenciosas da Mongólia, deixemo-nos estimular pela necessidade de alargar as fronteiras de nosso olhar”, acrescentou.

A visita de Francisco foi a primeira de um pontífice ao país e teve como objetivo ampliar a presença do catolicismo na Ásia, com um olhar especial voltado à China, com quem o Vaticano mantém relações conturbadas.

Durante a viagem, Jorge Bergoglio chegou a dedicar uma mensagem aos católicos chineses, pedindo que eles sejam “bons cristãos e bons cidadãos”. (ANSA).

