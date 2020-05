Papa dedica mensagem de ‘gratidão e afeto’ às mães

CIDADE DO VATICANO, 10 MAI (ANSA) – O papa Francisco dedicou uma mensagem para o Dia das Mães, celebrado neste domingo (10) em dezenas de países do mundo, ao fim da oração “Regina caeli”.

“Quero recordar com gratidão e afeto todas as mães, confiando-as à proteção de Maria, nossa mãe celeste. O pensamento também vai às mães que passaram à outra vida e nos acompanham do céu”, disse Francisco, que tem celebrado suas orações dominicais de dentro do Palácio Apostólico por causa da pandemia de coronavírus.

Ao fim da “Regina caeli”, o Papa saiu na janela do palácio e abençoou a Praça São Pedro vazia. (ANSA)