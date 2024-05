Papa dá pontapé inicial à primeira Jornada Mundial das Crianças

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/05/2024 - 17:54 Para compartilhar:

O papa Francisco deu o pontapé inicial, neste sábado (25), em Roma, a um jogo de futebol disputado entre duas equipes de jovens jogadores no âmbito da primeira Jornada Mundial das Crianças.

De pé em frente à sua cadeira, o pontífice, amante do futebol, chutou a bola que deu início à partida de cinco minutos disputada por equipes que misturavam crianças e ex-astros da Liga italiana, como o goleiro Gigi Buffon, entre outros.

Em sua chegada ao Estádio Olímpico de Roma, o papa Francisco foi recebido com entusiasmo por dezenas de milhares de crianças, acompanhadas de suas famílias e vindas de todos os continentes.

Foram lidas várias mensagens de crianças, como a de Victor, um palestino de nove anos, dizendo “só queremos brincar, estudar e viver livres como tantas outras crianças no mundo”.

Pela manhã, o papa recebeu um grupo de crianças ucranianas e palestinas, segundo nota do Vaticano, que não deu mais detalhes.

Atualmente, a Faixa de Gaza é cenário de uma guerra sangrenta entre Israel e o grupo palestino Hamas, desencadeada pelos ataques sem precedentes do movimento islamista em solo israelense, em 7 de outubro.

A Ucrânia, por sua vez, enfrenta as tropas russas desde o início da invasão do país vizinho ao seu território, há mais de dois anos.

“Sei que ficam tristes com as guerras que provocam muitos mortos e sofrimentos. Estão preocupados com as mudanças climáticas e suas consequências”, escreveu o pontífice em mensagem às crianças.

A Jornada Mundial das Crianças é uma iniciativa do papa Francisco, a quem um menino perguntou no ano passado porque as crianças não tinham um dia para elas enquanto os mais velhos tinham a Jornada Mundial da Juventude havia décadas.

Nesta ocasião, Francisco respondeu às perguntas de várias crianças, enquanto distribuiu doces.

A um menino que lhe perguntou se a paz é possível, respondeu que “a paz sempre é possível” e que para alcançá-la é preciso dar a mão ao próximo, declarou, segurando a mão do menino e convidando todos os presentes ao estádio a fazer o mesmo.

Esta Jornada Mundial das Crianças termina no domingo com uma missa na praça de São Pedro, no Vaticano, presidida pelo pontífice.