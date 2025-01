Papa dá bônus de 300 euros a funcionários com mais de 3 filhos

VATICANO, 16 JAN (ANSA) – O papa Francisco decidiu conceder um bônus mensal de 300 euros para os seus funcionários com famílias numerosas, ou seja, com três ou mais filhos.

A decisão foi anunciada na última quarta-feira (15) em comunicado divulgado pelo Vaticano e é destinada aos trabalhadores permanentes do Governatorato desde o dia 1º de janeiro de 2025.

O bônus será oferecido às famílias com três ou mais filhos e é válido até ao 18º aniversário dos menores ou até ao fim dos estudos superiores – no máximo até aos 24 anos -, desde que comprovado por um certificado de matrícula emitido pela escola secundária ou universidade.

A nota oficial acrescenta ainda que “o Papa estabeleceu que a licença parental passará dos atuais três para cinco dias”. Além disso, a licença remunerada por ocasião do nascimento de um filho também será válida para pais adotivos ou de criação.

As medidas foram tomadas por “iniciativa pessoal” do Pontífice e comunicada por ele mesmo ao cardeal Fernando Vérgez Alzaga e à irmã Raffaella Petrini, presidente e secretária-geral do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, respectivamente, no dia 19 de dezembro. Na ocasião, o argentino deu a indicação para os religiosos agirem “imediatamente”. (ANSA).