Papa critica xenofobia e nacionalismo ‘egoísta’

CIDADE DO VATICANO, 07 OUT (ANSA) – O papa Francisco afirmou nesta quinta-feira (7) que o mundo vive uma “abundância de expressões de xenofobia” e criticou aqueles que encampam discursos nacionalistas.

As declarações foram dadas durante um encontro no Vaticano com jesuítas, ordem de origem de Jorge Bergoglio. “Hoje abundam as expressões de xenofobia e a busca egoísta do interesse nacional.

A desigualdade entre os países e em seu interior cresce sem encontrar remédio”, disse o líder católico.

Francisco é crítico de posturas nacionalistas de políticos, o que já lhe rendeu embates indiretos com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com a extrema direita italiana. (ANSA)