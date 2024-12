Papa critica preocupação com dinheiro enquanto há fome e guerra

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/12/2024 - 17:01 Para compartilhar:

VATICANO, 8 DEZ (ANSA) – O papa Francisco criticou neste domingo (8) “a preocupação com o crescimento financeiro de certos países privilegiados enquanto há fome e guerra em meio mundo”.

A declaração foi dada durante a missa celebrada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, perante os 21 novos cardeais e no dia em que se celebra a Imaculada Conceição.

“Infelizmente, ao nosso redor vemos como a pretensão do primeiro pecado, o de querer ser como Deus, continua a ferir a humanidade, e como esta presunção de autossuficiência não produz nem amor nem felicidade”, afirmou em sua homilia.

O pontífice argentino, de 87 anos, que ainda apresenta um hematoma no queixo, criticou ainda um mundo onde há “aqueles que desrespeitam o pai e a mãe, que não querem filhos, que consideram os outros como um objeto ou como um incômodo, que consideram a partilha como uma perda e a solidariedade como um empobrecimento”.

“De que serve o dinheiro no banco, o conforto dos apartamentos, os ‘contatos’ falsos do mundo virtual, se os corações permanecem frios, vazios, fechados?”, questionou Francisco.

“De que servem os elevados níveis de crescimento financeiro dos países privilegiados, se metade do mundo morre de fome e de guerra, e os outros ficam assistindo com indiferença? De que adianta viajar por todo o planeta, se então cada encontro se reduz à emoção do momento, a uma fotografia da qual ninguém se lembrará depois de alguns dias ou alguns meses?”, acrescentou.

Por fim, pediu para que o coração de Imaculada Conceição “cheio de amor nos conquiste, nos converta e nos torne uma comunidade onde a filiação, o casamento, a maternidade são regras e critérios de vida; onde as famílias se encontram, os maridos partilham tudo, os pais e as mães estão presentes, perto dos filhos”.

O Santo Padre ainda destacou que “não há salvação sem mulheres, porque a Igreja é mulher”.

Já na oração do Angelus, na Praça São Pedro, Jorge Bergoglio apelou por um cessar-fogo de Natal em todas as frentes do mundo onde a guerra está sendo travada.

“Continuemos rezando pela paz: na atormentada Ucrânia, no Oriente Médio, na Palestina, em Israel, no Líbano, agora na Síria, em Myanmar, no Sudão do Sul e em todos os lugares onde as pessoas sofrem por causa da guerra e da violência”, pediu.

“Apelo aos governos e à comunidade internacional para que cheguem à celebração do Natal com um cessar-fogo em todas as frentes de guerra”, concluiu. (ANSA).