Papa critica falta de acesso a alimentos e pede ação contra fome

VATICANO, 15 OUT (ANSA) – O papa Francisco criticou neste domingo (15) a falta de acesso a alimentos em escala global e fez um apelo pela erradicação da “injustiça” da fome com ações concretas.

“O paradoxo da cultura do descarte é escandaloso: produzimos alimentos suficientes para alimentar toda a população mundial, mas a maioria dela vive sem o pão de cada dia”, lamentou o Pontífice em uma mensagem enviada aos participantes de um evento da Confederação Nacional dos Cultivadores Diretos (Coldiretti), em Roma.

Francisco indicou que “é dever de todos erradicar esta injustiça através de ações concretas e de boas práticas, através de políticas locais e internacionais que tenham a coragem de escolher o certo e não apenas o útil, o conveniente, o rentável”.

“Enquanto vocês refletem sobre como melhorar a distinção e a qualidade do agroalimentar ‘Made in Italy’, convido-os a lembrar daqueles que não têm o necessário para se alimentar”, pediu.

Francisco explicou ainda que “quanto mais maltratamos a terra, poluindo a água e o ar, quanto mais tiramos espaço da biodiversidade, derrubando florestas e comprometendo ecossistemas, mais difícil se torna enfrentar a instabilidade dos eventos meteorológicos”.

Desta forma, segundo o religioso, “cultivar a terra enquanto aumentam as ondas de calor, as chuvas torrenciais e as geadas repentinas, torna o trabalho agrícola uma tarefa cada vez mais difícil de realizar”.

Por fim, o argentino acrescentou que por estas alterações climáticas “não é só a natureza que paga o preço, mas também os pobres”.

“Por favor, não esqueçamos os pobres. Sonhamos com um mundo em que a água, o pão, o trabalho, os medicamentos, a terra e a casa sejam bens ao alcance de cada indivíduo”, concluiu. (ANSA).

