Papa critica ‘extremismos’ em protestos pelo clima

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/09/2023 - 13:01 Compartilhe

AVIÃO PAPAL, 4 SET (ANSA) – O papa Francisco criticou nesta segunda-feira (4) “extremismos” em protestos em defesa do clima, mas disse que os jovens estão “preocupados” com o futuro do planeta.

A declaração chega em meio a uma onda de pichações em museus e monumentos na Itália para cobrar ações mais firmes contra o aquecimento global – em junho passado, um tribunal do Vaticano condenou dois ativistas a nove meses de prisão, com pena suspensa, por terem colado suas mãos a uma estátua.

“Rejeito esses extremismos, mas os jovens estão preocupados com seu futuro”, disse o Papa ao ser questionado se sua próxima exortação apostólica sobre o clima poderia expressar apoio a esses grupos.

“Será uma revisão sobre o que aconteceu a partir do Acordo de Paris até hoje”, explicou o pontífice. O documento, uma espécie de atualização da encíclica ambientalista “Laudato si'”, será publicado em 4 de outubro, Dia de São Francisco de Assis, santo que inspirou o nome do Papa. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias