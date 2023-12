Papa critica consumismo e pede Natal de ‘sobriedade’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/12/2023 - 11:01 Para compartilhar:

VATICANO, 24 DEZ (ANSA) – O papa Francisco alertou neste domingo (24), em seu Angelus no Vaticano, que o Natal não pode ser confundido com o “consumismo”.

Da janela do Palácio Apostólico, o líder da Igreja Católica desejou aos 15 mil fiéis reunidos na Praça São Pedro uma véspera de Natal “de orações, no calor dos afetos e na sobriedade”.

“Permitam-me uma recomendação: não confundamos a festa com o consumismo. Como cristãos, deve-se festejar com simplicidade, sem desperdícios e compartilhando com quem não tem o necessário ou não tem companhia”, salientou o Papa.

Francisco também aproveitou a ocasião para expressar solidariedade aos “irmãos e irmãs que sofrem com a guerra”.

“Pensemos na Palestina, em Israel, na Ucrânia. Pensemos também naqueles que sofrem com a miséria, a fome e a escravidão”, disse. (ANSA).

