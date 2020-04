Papa cria fundação para promover figura de João Paulo I

CIDADE DO VATICANO, 28 ABR (ANSA) – O papa Francisco instituiu uma nova fundação no Vaticano com o nome de João Paulo I (1912-1978), que terá como objetivo disseminar o “conhecimento do pensamento, das obras e do exemplo” de Albino Luciani.

Segundo comunicado divulgado nesta terça-feira (28) pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, a criação da Fundação João Paulo I foi decidida em 10 de fevereiro, durante uma audiência com o Papa. O próprio Parolin presidirá a entidade.

Além de promover os escritos de Luciani, a fundação poderá realizar congressos, seminários e sessões de estudo e instituir bolsas de estudo. “João Paulo I permanece um ponto de referência na história da Igreja, cuja importância é inversamente proporcional à duração de seu brevíssimo pontificado”, disse Parolin em um artigo no jornal vaticano L’Osservatore Romano.

Proveniente de família humilde, Luciani comandou a Igreja Católica por apenas 33 dias, entre 26 de agosto e 28 de setembro de 1978, em um dos pontificados mais curtos na história. (ANSA)