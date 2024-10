Papa convoca dia de oração e jejum pela paz em meio a conflitos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/10/2024 - 11:01 Para compartilhar:

VATICANO, 2 OUT (ANSA) – O papa Francisco convocou nesta quarta-feira (2) um dia de oração e jejum pela paz, alertando para o cenário “dramático” que o mundo vive, principalmente pelo agravamento de vários conflitos.

A inciativa será realizada no próximo dia 7 de outubro, data que marca o aniversário de um ano dos ataques do Hamas a Israel, que deflagraram uma guerra no Oriente Médio a qual já deixou mais de 41 mil mortos na Faixa de Gaza.

“No dia 7 de outubro, peço a todos que vivam um dia de oração e de jejum pela paz do mundo”, disse o Pontífice, na homilia da missa de abertura da segunda sessão da 16ª Assembleia do Sínodo, na Praça São Pedro, no Vaticano.

Jorge Bergoglio falou sobre uma “hora dramática” da história, em que “os ventos da guerra e os fogos da violência continuam a devastar povos e nações inteiras”.

“Para evocar da intercessão da Bem-aventurada Virgem Maria o dom da paz, no próximo domingo irei à Basílica de Santa Maria Maior, onde rezarei o Santo Rosário e dirigirei à Virgem uma sentida súplica”, declarou.

Por fim, Francisco, de 87 anos, também pediu para os participantes do Sínodo se unirem a ele nesta celebração.

