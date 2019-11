Papa confirma que analisa criação de ‘pecado ecológico’

CIDADE DO VATICANO, 15 NOV (ANSA) – O papa Francisco afirmou nesta sexta-feira (15) que cogita introduzir no catecismo da Igreja Católica a figura do “pecado ecológico”.

Essa é uma das recomendações do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica, concluído em 27 de outubro e que propôs uma série de iniciativas para proteger o meio ambiente e aumentar a evangelização na floresta.

“Estamos pensando em introduzir no catecismo da Igreja Católica o pecado ecológico, o pecado contra a casa comum”, disse Francisco durante uma audiência no Vaticano com advogados criminalistas.

“Um elementar senso de justiça imporia que algumas condutas, normalmente atribuídas a corporações, não ficassem impunes, principalmente aquelas que podem ser consideradas um ‘ecocídio'”, acrescentou.

As conclusões do Sínodo da Amazônia estão sob análise do Pontífice, que pode publicar uma exortação apostólica sobre o tema nos próximos meses. A assembleia episcopal também sugeriu a ordenação de homens casados como diáconos permanentes na floresta, assim como diaconisas.

O objetivo é combater a escassez de padres na Amazônia, o que abre espaço para o avanço de igrejas neopentecostais e impede que fiéis recebam os sacramentos com regularidade. (ANSA)