Papa cita conflitos esquecidos na África em bênção de Natal

VATICANO, 25 DEZ (ANSA) – O papa Francisco citou diversos países da África em sua bênção de Natal, a “Urbi et orbi” (“À cidade e ao mundo”), pronunciada sempre em 25 de dezembro e na Páscoa e em que o líder católico aborda as principais crises da atualidade.

Na mensagem, o pontífice disse esperar que “o nascimento do salvador possa levar um tempo de esperança” às populações do leste da República Democrática do Congo, de Burkina Fasso, do Mali, do Níger e de Moçambique, atingidas por uma “crise humanitária causada principalmente por conflitos armados e pela praga do terrorismo e agravada pelos efeitos devastadores das mudanças climáticas”.

Além disso, o Papa mencionou as “milhares de crianças que estão morrendo em uma epidemia de sarampo na República Democrática do Congo”. “Penso também nas populações dos países do Chifre da África, pelas quais imploro pelos dons da paz, fraternidade e esperança”, declarou.

Francisco também citou a crise no Sudão, palco de um conflito esquecido que opõe os generais Abdel Fattah al-Burhan, chefe das Forças Armadas, e Mohamed Hamdan Dagalo, líder do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF).

Na mensagem, Jorge Bergoglio pediu “empenho da comunidade internacional para favorecer o acesso da população civil do Sudão a ajudas humanitárias e para o início de negociações para um cessar-fogo”. (ANSA).