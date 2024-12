Papa cita Américas em bênção de Natal e pede ‘harmonia social’

VATICANO, 25 DEZ (ANSA) – O papa Francisco pediu nesta quarta-feira (25) que o Natal inspire as autoridades do continente americano a buscar “harmonia social” e citou as tensões e conflitos na Venezuela, no Haiti, na Nicarágua e na Colômbia.

Em sua bênção “Urbi et orbi” (“À cidade e ao mundo”), pronunciada sempre em 25 de dezembro e na Páscoa, o líder católico disse esperar que o Jubileu de 2025 sirva para “superar as divisões políticas” nas Américas.

“Que o menino Jesus inspire as autoridades políticas e todas as pessoas de boa vontade no continente americano para que encontrem o quanto antes soluções eficazes na verdade e na justiça para promover a harmonia social”, declarou o Papa na sacada da Basílica de São Pedro.

“Em particular, penso no Haiti, na Venezuela, na Colômbia e na Nicarágua”, acrescentou o pontífice. Na Nicarágua, a Igreja Católica tem sido um dos alvos da repressão por parte do presidente sandinista Daniel Ortega, com a prisão de religiosos críticos do regime.

Já a Venezuela enfrenta uma longa crise política cujo desdobramento mais recente é a reeleição do presidente Nicolás Maduro, não reconhecida pela oposição e por grande parte da comunidade internacional, incluindo o Brasil.

O Haiti, por sua vez, é palco de disputas armadas entre gangues, enquanto a Colômbia ainda tenta pacificar os conflitos contra guerrilhas remanescentes no país. (ANSA).