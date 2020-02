Papa chama coronavírus de ‘doença cruel’ e pede orações

CIDADE DO VATICANO, 12 FEV (ANSA) – O papa Francisco disse nesta quarta-feira (12) que está rezando pela China, atingida por uma epidemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus. Na tradicional audiência geral no Vaticano, o líder católico também convidou o público a orar para “os nossos irmãos chineses que sofrem dessa doença cruel”. “Que eles encontrem o caminho da cura o mais rápido possível”, disse Jorge Mario Bergoglio. De acordo com um balanço da John Hopkins University, nos Estados Unidos, o novo coronavírus já provocou a morte de 1.115 pessoas em todo o mundo, sendo 1.068 somente na província de Hubei, na China, epicentro da epidemia. O número de contágios é de 45.188, dos quais 44.670 na China continental. Também foram confirmados casos na Alemanha, Austrália, Estados Unidos e Itália. As pessoas infectadas e curadas somam 4.850, das quais 2.639 em Hubei. (ANSA)