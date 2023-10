Papa celebra Nossa Senhora Aparecida e faz apelo por brasileiros

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/10/2023 - 12:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 12 OUT (ANSA) – O papa Francisco manifestou mais uma vez seu carinho pelo Brasil e prestou uma homenagem no “Dia de Nossa Senhora Aparecida”, padroeira do país, celebrado nesta quinta-feira (12).

O religioso relembrou de sua visita ao santuário de Aparecida, 10 anos atrás, ocorrida em 24 de julho de 2013, e fez um apelo para que a santa cuide do povo brasileiro.

“É a festa de Nossa Senhora Aparecida. Eu a levo em meu coração.

Recordo-me desta cidade e da Virgem. Que nos abençoe muito, que cuide de vocês e de todo o povo do Brasil. Rezo por vocês, lhes envio a minha bênção e, por favor, rezem por mim. A favor! Obrigado”, diz o Pontífice.

A mensagem em vídeo foi gravada à margem dos trabalhos do Sínodo dos Bispos no Vaticano e divulgada pela agência Vatican News.

Em 2013, Jorge Bergoglio visitou o santuário de Aparecida durante sua passagem pelo Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Na ocasião, o Santo Padre celebrou uma missa e, na homilia, lembrou da realização da Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, em maio de 2007, “um grande momento de vida de Igreja”.

Já em setembro de 2016, Francisco inaugurou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida nos Jardins Vaticanos e convidou todos os fiéis para rezarem pelos “mais pobres, os descartados, os idosos abandonados e os meninos de rua”. (ANSA).

