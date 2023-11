Papa celebra missa em memória de Bento XVI e bispos mortos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/11/2023 - 12:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 3 NOV (ANSA) – O papa Francisco celebrou nesta sexta-feira (3), na Basílica de São Pedro, no Vaticano, uma missa em sufrágio de pontífice emérito Bento XVI e dos cardeais e bispos falecidos durante os últimos 12 meses, evocando os ensinamentos de seu antecessor.

“Quantas vezes [Bento XVI] nos recordou que a fé não é, primariamente, uma ideia a compreender nem uma moral a abraçar, mas uma pessoa a encontrar: Jesus Cristo”, recordou o argentino, refletindo que “o coração de Cristo bate forte por nós, o seu olhar condói-se à vista do nosso sofrimento”.

Durante a homília, o líder da Igreja Católica compartilhou com os fiéis duas palavras sugeridas pelo Evangelho: “compaixão” e “humildade cristã”.

“Gosto de recordar aquelas palavras iniciais do papa Bento XVI: ‘humilde trabalhador na vinha do Senhor’. Sim, os cristãos, sobretudo o Papa, os cardeais, os bispos, são chamados a ser humildes trabalhadores: a servir, não a ser servidos; a pensar menos nos próprios frutos do que nos frutos da vinha do Senhor.

E como é estupendo renunciar a si mesmo pela Igreja de Jesus”, declarou.

Francisco explicou que “Deus procura pessoas humildes, que esperem Nele, não em si mesmos e nos seus próprios planos”, o que é “a humildade cristã”. “Não é uma virtude entre outras, mas a disposição básica da vida: acreditar-se necessitado de Deus e abrir espaço por ele, depositando nele toda a confiança”, afirmou.

O religioso citou a passagem em que Jesus ressuscita o filho único de uma viúva, num gesto de “compaixão” e reforçou que o coração do Senhor é “compassivo”.

“O dom da vida que vence a morte – a ressurreição daquele filho – brota precisamente daqui: da compaixão do Senhor, que se comove à vista do nosso mal extremo, a morte. Como é importante comunicar este olhar de compaixão a quem vive na angústia pela morte dos seus entes queridos”, acrescentou.

Por fim, Jorge Bergoglio destacou que os órfãos e as viúvas são, segundo a Bíblia, “pessoas mais íntimas e queridas do Senhor”.

“Não podemos ser íntimos e queridos de Deus, ignorando aqueles que gozam da sua proteção e predileção e que nos hão de acolher no Céu”, apontou.

Prêmio Ratzinger – O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, entregará o Prêmio Ratzinger 2023 aos teólogos Pablo Blanco Sarto e Francesc Torralba no próximo dia 30 de novembro, na Sala Régia do Palácio Apostólico.

“A cerimônia será caracterizada por reflexões sobre o legado de Joseph Ratzinger, quase um ano após a sua morte”, informaram os organizadores.

No mesmo dia, pela manhã, será celebrada uma missa em sua memória nas Grutas do Vaticano, enquanto que na tarde anterior, em 29 de novembro, acontecerá uma conferência de estudos em inglês sobre o tema “O Legado de Bento XVI”, na Pontifícia Universidade Gregoriana. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias