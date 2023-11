AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/11/2023 - 16:02 Para compartilhar:

O papa Francisco cancelou a viagem prevista a Dubai para participar da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP28, por orientação médica, informou o Vaticano nesta terça-feira (28).

“Embora o estado clínico do Santo Padre tenha melhorado em relação à sua condição gripal e inflamação do trato respiratório, os médicos pediram que o Papa não faça a viagem a Dubai, planejada para os próximos dias”, declarou, por meio de nota, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.

