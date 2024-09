Papa cancela audiências de segunda-feira por ‘gripe leve’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/09/2024 - 6:02 Para compartilhar:

O papa Francisco, que retornou recentemente de uma longa viagem pela Ásia e Oceania, cancelou suas audiências públicas desta segunda-feira (23) devido a “sintomas gripais leves” para poder descansar antes de uma viagem à Bélgica e Luxemburgo esta semana, informou o Vaticano.

“Devido a um leve episódio gripal, e por medidas de precaução antes da viagem dos próximos dias, as audiências papais previstas para hoje (segunda-feira) estão canceladas”, anunciou a secretaria de imprensa do Vaticano.

O pontífice argentino, de 87 anos, que assumiu a liderança da Igreja Católica em 2013, sofreu vários problemas de saúde nos últimos anos, incluindo bronquite no fim do ano passado e episódios de gripe no início de 2024.

Durante a viagem de 12 dias pela Ásia e Oceania no início de setembro, Francisco visitou Indonésia, Papua-Nova Guiné, Timor Leste e Singapura, em um trajeto de 32 mil quilômetros.

O papa inicia na quinta-feira uma nova viagem de quatro dias, com escalas em Luxemburgo e na Bélgica.

