Papa brinca com mexicanos e pede tequila para dor no joelho

VATICANO, 17 MAI (ANSA) – Em uma brincadeira com um grupo de padres mexicanos, no Vaticano, o papa Francisco disse que precisava de “um pouco de tequila” para aliviar suas dores no joelho.

No vídeo que se tornou viral e foi gravado durante uma audiência geral na praça São Pedro, um dos sacerdotes pergunta para o Pontífice como está seu joelho. “Muito caprichoso”, respondeu Francisco.





Na sequência, o religioso mexicano agradece o Papa “por seu sorriso, por sua alegria por estar aqui, apesar dos incômodos”.

“Você também dá um grande exemplo para os futuros padres”, disse ele.

Do papa móvel, Francisco respondeu com um olhar travesso: “Sabe do que preciso para a perna? De um pouco de tequila”.

Em meio a gargalhadas, o grupo ressaltou: “Se um dia formos a Santa Marta, traremos uma garrafinha”, disseram, fazendo uma referência a uma visita à residência privada do Santo Padre no Vaticano.

As persistentes dores no joelho direito já fizeram Francisco se submeter a infiltrações no início de maio e provocaram mudanças nos protocolos de suas celebrações. O incômodo, que se deve a uma lesão de ligamentos, também obrigou o líder católico a usar cadeira de rodas para se locomover nos últimos dias. (ANSA)