Papa batiza 16 crianças na Capela Sistina: Exemplo de inocência

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/01/2024 - 10:01 Para compartilhar:

VATICANO, 7 JAN (ANSA) – O papa Francisco batizou 16 crianças na tradicional cerimônia na Capela Sistina neste domingo (7) e destacou a importância do sacramento através do qual se recebe o “mais belo dom, o da fé”.

Os meninos e meninas batizados pelo líder da Igreja Católica são em sua maioria filhos e parentes de funcionários do Vaticano.

Entre alguns dos nomes escolhidos estão Romeu, Cecília, Matteo, Vittoria, Bianca, Giulia, Leonardo e Francesco, incluindo um casal de gêmeos.

“Elas [crianças] são as protagonistas, porque hoje também nos dão testemunho de como se recebe a fé: com inocência, com abertura de coração”, afirmou ele na homilia perante a pais e padrinhos.

Francisco enfatizou que todos estavam lá para “dar o dom da fé às nossas crianças”. “E elas são as protagonistas desta cerimônia: podem falar, andar, gritar. São elas que mandam, porque é a sua festa. Vão receber o mais belo presente, o dom da fé, o dom do Senhor”, indicou.

Durante a cerimônia, o Pontífice repetiu o gesto que sempre fez nessas celebrações e liberou as mamães a amamentarem na missa.

“Se chorarem – de momento estão calados, mas basta que um dê a nota e o concerto começa – deixem-nos chorar; se estão com fome, amamente-os aqui, não se preocupe. Se eles estão com calor, tire a roupa, porque às vezes o calor os machuca”, acrescentou.

Ao se dirigir aos pais e padrinhos, Jorge Bergoglio disse esperar que todos ajudem as crianças em seu crescimento e as acompanhem, “porque esta é uma forma de ajudar que a fé também cresça neles”.

Antes de dar a bênção, o líder da Igreja Católica recomendou que todos saibam a data do batismo, porque “é a data do nascimento”.

“Pensem bem: a data do nascimento é como um aniversário, a data em que recebi a graça do Senhor, me tornei cristão. Ensinem isso aos seus filhos, para celebrá-lo todos os anos”, concluiu. Na sequência, as crianças receberam o sinal da cruz feito pelo Papa e pelos próprios pais, enquanto que a unção no peito foi feita pelos dois concelebrantes: o esmoleiro apostólico, o cardeal polonês Konrad Krajewski, e o presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, o bispo espanhol Fernando Vérgez.

Logo depois, os menores foram batizados com a água derramada sobre suas cabeças na pia batismal. Todos permaneceram em silêncio no momento do rito. Por fim, os pequenos foram vestidos com uma túnica branca, símbolo da nova vida.

A tradição de fazer a cerimônia no dia do “Batismo do Senhor” foi iniciada em 1981 pelo então papa João Paulo II e sempre foi mantida por seus sucessores. O rito celebra o batismo de Jesus nas águas do rio Jordão. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias