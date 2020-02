Papa autoriza secretário a passar mais tempo com Bento XVI

CIDADE DO VATICANO, 05 FEV (ANSA) – O papa Francisco autorizou o secretário pessoal de Bento XVI, monsenhor Georg Gänswein, a reduzir seus compromissos como prefeito da Casa Pontifícia para passar mais tempo com o líder emérito.

A informação foi divulgada em primeira mão pelo jornal alemão Die Tagespost, que chegou a falar até em uma “licença por tempo indeterminado” de seu cargo no Vaticano. A Sala de Imprensa da Santa Sé, no entanto, disse que houve apenas uma “ordinária redistribuição dos vários compromissos e funções do prefeito da Casa Pontifícia”.

O órgão é responsável por auxiliar o Papa em suas atividades cotidianas, mas Gänswein não foi visto ao lado de Francisco em seus últimos compromissos, inclusive a audiência geral desta quarta-feira (5).

Bento XVI deixou o comando da Igreja em 2013 e está com 92 anos de idade. Recentemente, Joseph Ratzinger se envolveu em polêmica por causa de um texto no qual ele define o celibato como indispensável para o catolicismo, no momento em que Francisco estuda uma proposta para autorizar a ordenação de homens casados na Amazônia. (ANSA)