Papa apresenta ‘leve melhora’ e não teve mais crises asmáticas

A Sala de Imprensa do Vaticano informou nesta segunda-feira (24) que as condições clínicas do papa Francisco, internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, demonstraram uma “leve melhora”.

O novo boletim médico da unidade de saúde romana acrescentou que o pontífice não apresentou mais crises respiratórias asmáticas, mas alertou que sua situação continua crítica.

“As condições clínicas do Santo Padre, em sua criticidade, demonstraram uma leve melhora. Ainda hoje não houve episódios de crises respiratórias asmáticas e alguns exames laboratoriais melhoraram”, informou a nota.

O texto ainda destacou que a insuficiência renal do Papa “não causa preocupação”, principalmente depois dos resultados dos últimos monitoramentos feitos pelos médicos do hospital.

“A oxigenoterapia continua, mesmo que com fluxos e porcentagem de oxigênio ligeiramente reduzidos”, afirma o comunicado, acrescentando que o religioso “retomou suas atividades laborais e recebeu a Eucaristia”.

De acordo com a Sala de Imprensa do Vaticano, o líder da Igreja Católica, mesmo internado, ligou para a Paróquia Sagrada Família, na Faixa de Gaza, “para expressar sua proximidade paterna”.

“O papa Francisco agradece a todo o povo de Deus que se reuniu nestes dias para rezar por sua saúde”, complementou a nota.

Aos 88 anos, o religioso está internado há mais de uma semana na capital italiana para lutar contra uma pneumonia provocada por uma infecção polimicrobiana.