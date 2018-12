Papa apoia Pacto Global sobre migração e pede compaixão

CIDADE DO VATICANO, 16 DEZ (ANSA) – O papa Francisco declarou seu apoio ao Pacto das Nações Unidas(ONU) sobre migração segura, o “Global Compact for Migration”, aprovado por pelo menos 164 países durante conferência em Marrakech, no Marrocos, e pediu para a comunidade internacional ter “responsabilidade, solidariedade e compaixão” com todos os migrantes. A declaração foi dada perante a mais de 25 mil fiéis presentes no ângelus neste domingo (16) na praça São Pedro. Francisco espera que o “Pacto Mundial para uma Migração Segura, Ordenada e Regular”, adotado em Marrakech, no dia 10 de dezembro, seja “um quadro de referência para a comunidade internacional”.

“Desejo que a comunidade internacional, graças também a este instrumento, possa agir com responsabilidade, solidariedade e compaixão perante quem, por diversos motivos, deixou o seu próprio país”, ressaltou.

O pacto global foi adotado formalmente após vários meses de negociações, e contou com o apoio do Vaticano. O documento é resultado da Declaração de Nova York sobre Refugiados e Migrantes, aprovada pela Assembleia-Geral da ONU em setembro de 2016, e lista 23 princípios para uma migração segura. (ANSA)