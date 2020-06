Papa apoia leilão de itens esportivos para ajudar hospitais

CIDADE DO VATICANO, 04 JUN (ANSA) – A partir do dia 8 de junho, itens esportivos de atletas de várias modalidades esportivas serão leiloados em uma ação apoiada pelo papa Francisco: a “We Run Together”. No último dia 20 de maio, o próprio Pontífice promoveu a campanha organizada pela Athletica Vaticana, o grupo esportivo Fiamme Gialle da Guarda de Finanças, o “Cortille dei Gentili” e a Fidal Lazio. “Essa é uma iniciativa para ajudar e para agradecer os médicos, as enfermeiras, os enfermeiros e toda as equipes hospitalares, que vivem sua profissão como uma vocação, heroicamente, colocando sua vida em risco para salvar os outros”, disse à época.

Conhecido por sua paixão por esportes, o Papa Francisco sempre defendeu que as atividades esportivas são um ótimo instrumento de inclusão, de compartilhamento, de paz e de solidariedade. Ao falar do projeto, o líder católico convida a todos a “correr com o coração”, participando da iniciativa porque os “verdadeiros valores do esporte são particularmente importantes para enfrentar esse tempo de pandemia e, sobretudo, de uma difícil retomada”. Os valores arrecadados serão doados para dois hospitais italianos que estavam na linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) em seu momento mais agudo, o Papa Giovanni XXIII de Bergamo e a Fundação Poliambulanza de Brescia. As duas províncias estão entre as que mais registraram casos da Covid-19 em todo o território italiano.

– Como funcionará e o que será leiloado: A partir de 8 de junho, e por cerca de dois meses, todos os interessados terão a chance de comprar itens importantes do esporte italiano e mundial. A cada semana, serão disponibilizados itens ou as experiências novos para que as pessoas deem seus lances.

Cada peça ficará disponível no site por 10 dias e, ao final desse período, o melhor lance leva a peça ou o passeio. Os sites das entidades que organizam o leilão, bem como o da CharityStars, atualizarão sobre o que está sendo vendido naquele período.

É possível ainda fazer uma doação livre para a causa, sem participar de um leilão específico. O site terá um botão especial do projeto We Run Together e todos os lances poderão ser feitos por lá. Entre os itens que serão leiloados no portal CharityStars.com estão uma bicicleta Specialized personalizada, doada para o Papa pelo ciclista Peter Sagan; uma camisa da Roma de edição limitada e a faixa de capitão do time autografadas por Francesco Totti; a roupa de competição do velocista italiano Filippo Tortu; o maiô e a touca autografados pela nadadora Federica Pellegrini; os esquis autografados da esquiadora Sofia Goggia; uma camisa usada pelo paraciclista Alex Zanardi nas Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016; uma camisa da Athletica Vaticana autografada pelo Papa, entre outros.

Também serão leiloadas uma visita para duas pessoas à base logística da ONG Luna Rossa, em Cagliari, e uma camiseta do time local autografada por todos os jogadores, e um jantar para duas pessoas na casa dos campeões de esgrima Valerio Aspromonte e Carolina Erba. Além de inúmeros atletas que doaram peças para o leilão, os clubes Milan, Juventus, Lazio, Brescia Calcio também ofertaram itens. Estarão presentes ainda as empresa Ferrari, Lamborghini e Armani. (ANSA)