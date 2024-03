++ Papa apela por solidariedade com migrantes e pobres ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/03/2024 - 8:01 Para compartilhar:

VATICANO, 31 MAR (ANSA) – O papa Francisco voltou a apelar por solidariedade com migrantes e os mais pobres, durante a bênção Urbi et Orbi (“À cidade e ao mundo”) realizada neste domingo (31) no Vaticano após a missa de Páscoa.

“Que o Ressuscitado ilumine os migrantes e aqueles que atravessam um período de dificuldades econômicas, oferecendo-lhes conforto e esperança nos momentos de necessidade. Que Cristo guie todas as pessoas de boa vontade a unirem-se na solidariedade, a enfrentarem juntas os numerosos desafios que pairam sobre as famílias mais pobres na sua busca de uma vida melhor e de felicidade”, pediu. (ANSA).

