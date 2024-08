Papa apela por paz para ‘massacrados’ em guerras

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2024 - 10:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 21 AGO (ANSA) – O papa Francisco renovou seu apelo em defesa da paz mundial nesta quarta-feira (21), durante sua audiência geral com fiéis no Vaticano.

“Não nos esqueçamos dos massacrados na Ucrânia, que sofrem tanto, não nos esqueçamos de Mianmar, do Sudão do Sul, de Kivu do Norte [na República Democrática do Congo] e de tantos países que estão em guerra. Oremos pela paz. Não nos esqueçamos da Palestina e de Israel, que a paz também esteja ali”, insistiu o religioso, que tem acompanhado os conflitos com “preocupação”.

Em nome do líder da Igreja Católica, o Vaticano enviou nas últimas semanas caminhões com ajuda humanitária à Ucrânia e pediu por solidariedade a outras regiões em guerra, como a Faixa de Gaza. (ANSA).