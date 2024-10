Papa apela por paz e fim de espiral de vingança no Oriente Médio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/10/2024 - 20:01 Para compartilhar:

VATICANO, 7 OUT (ANSA) – O papa Francisco apelou neste domingo (6) por um cessar-fogo “imediato” para pôr fim à espiral de vingança no Oriente Médio e pediu pela libertação dos reféns mantidos pelo Hamas na Faixa de Gaza.

“Peço um cessar-fogo imediato em todas as frentes, incluindo no Líbano. Rezemos pelos libaneses, especialmente pelos habitantes do sul, que são forçados a deixar suas aldeias”, pediu o Pontífice durante a oração do Angelus, na Praça São Pedro.

Francisco apelou ainda à comunidade internacional para que ponha fim à espiral de vingança e nunca repita ataques como o registrado pelo Irã há alguns dias, que podem mergulhar aquela região em uma guerra ainda maior”.

“Amanhã faz um ano do ataque terrorista contra o povo de Israel, a quem renovo a minha solidariedade. Não nos esqueçamos de que ainda há muitos reféns em Gaza, para os quais apelo à sua libertação imediata”, acrescentou.

O líder da Igreja Católica enfatizou que, desde 7 de outubro de 2023, o Oriente Médio mergulhou em um sofrimento cada vez maior, com ações militares destrutivas que continuam a afetar a população palestina.

Além disso, recordou o sofrimento das populações em Gaza e em outros territórios, “na sua maioria civis inocentes, todos eles pessoas que devem receber a ajuda humanitária de que necessitam”.

“Todas as nações têm o direito de existir em paz e segurança nos seus territórios, que não devem ser atacados ou invadidos. A soberania deve ser respeitada e garantida pelo diálogo e pela paz, não pelo ódio e pela guerra”, alertou.

Por fim, Jorge Bergoglio convidou todos a rezar pela paz, afirmando que recitaria o Rosário na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, “para invocar a intercessão da Mãe de Deus”.

“Amanhã será um dia de oração e de jejum pela paz no mundo.

Unamo-nos com a força do bem contra as conspirações diabólicas da guerra”, concluiu. (ANSA).