Papa apela para crianças rezarem contra guerras e pela paz

VATICANO, 26 MAI (ANSA) – O papa Francisco celebrou neste domingo (26) uma missa para milhares de fiéis, em sua maioria menores, por ocasião do “Jornada Mundial das Crianças” (JMC), e pediu para que todos rezem para que não haja guerras, em um novo apelo por paz. Diante de cerca de 50 mil pessoas na Praça São Pedro, no Vaticano, o Pontífice abriu a celebração pedindo para os presentes rezarem “a Jesus pelo mundo inteiro e sobretudo pela paz” e convidando os pequenos a fazerem orações “pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo”.

O religioso improvisou uma breve homiliar e explicou as figuras do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no dia em que se celebra a “Santíssima Trindade”. Ele optou por estabelecer um diálogo com as crianças, convidando-as a responder às perguntas e a repetir os conceitos.

Durante o bate-papo, ele explicou com palavras fáceis que “o Espírito Santo está dentro de nós e nos acompanha na vida, Deus nos criou e Jesus nos salvou”. Além disso, pediu orações “pelos pais, pelos avós, pelas crianças doentes e, sobretudo, pela paz para que não haja guerras”.

O argentino garantiu também que Deus “perdoa tudo”, inclusive “aqueles que têm tantos pecados”. “Não esqueçam isto: Jesus perdoa tudo e perdoa sempre e devemos ter a humildade de pedir perdão”, afirmou. Por fim, destacou que “todos estão felizes porque acreditam”. “A fé nos faz felizes e acreditamos em Deus Pai, Deus filho e Deus Espírito Santo’, um conceito que ‘não é fácil’, especialmente quando o Espírito Santo deve ser explicado”.

A cerimônia contou com a presença da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, com quem o Papa teve “um breve encontro” antes da celebração, e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

Já o ator italiano Roberto Benigni, vencedor do Oscar, realizou um monólogo para as crianças e disse que nas próximas eleições vai colocar na cédula o nome de Jorge Mario Bergoglio, conhecido como Francisco, e vai vencer imediatamente.

Dirigindo-se às crianças, o artista enfatizou: “Voe, tome conta da sua vida e faça dela uma obra-prima, construa um mundo melhor, não conseguimos. Torne o mundo mais bonito: o mundo precisa disso, e você consegue”.

Benigni pediu para todos tentarem “fazer coisas boas, fazer os outros felizes, e para isso você tem que ser feliz”. “Seja feliz, torne-se o adulto que você gostaria de ter perto de você quando era criança”. “Cheio de alegria como uma melancia”, destacou.

Benigni diz que se sente à vontade no Vaticano, “o menor estado do mundo onde existe o maior do mundo, incrível”, e explica que quando criança, quando lhe perguntavam o que queria fazer quando crescesse, ele respondeu “sério, sério: o Papa. E todos riram alto. Então decidi ser comediante, se eles tivessem se ajoelhado eu teria sido o Papa”.

Segundo ele, “as crianças são o nosso futuro, a alegria de amanhã, uma coisa maravilhosa”. “Talvez entre vocês esteja o novo Michelangelo, o novo Galileu, a nova Rita Levi Montalcini.

Saibam: Esta é a cidade do Senhor, o reino de Deus, tudo é possível, até que um de vocês se torne Papa, talvez o primeiro africano ou asiático da história, ou uma mulher, a primeira mulher Papa da história, imagine que coisa”, disse.

“Junto com vocês todos voltamos a ser crianças, e o mais novo é o papa Francisco, que tem três anos e muitos dias, é uma criança, é puro, tem pureza, se você vier à meia-noite ele tem uma aura luminosa ao redor porque é puro, como a ‘Sininho’, do Peter Pan, tem pó de Papa”, destacou. (ANSA).