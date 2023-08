Papa apela contra abusos e diz que escândalos desfiguram Igreja

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/08/2023 - 16:01 Compartilhe

LISBOA, 2 AGO (ANSA) – O papa Francisco lançou nesta quarta-feira (2), em Lisboa, um novo apelo contra a pedofilia e ressaltou a “decepção” e a “ira” que “alguns têm em relação à Igreja”, muitas vezes pelo “nosso mau testemunho e pelos escândalos que lhe desfiguram o rosto”.

Em encontro com bispos e padres de Portugal, o Pontífice reforçou que essas pessoas “pedem uma purificação humilde e constante, a partir do grito de dor das vítimas, para ser sempre acolhida e escutada”.

A declaração é dada após uma investigação em Portugal revelar 4,8 mil casos de abusos contra menores nos últimos 70 anos na Igreja do país.

Desta forma, o argentino convidou todos a não permanecerem “enredados nas redes da resignação e do pessimismo” e convidou a Igreja a não desistir diante das dificuldades, também ligadas ao declínio das vocações.

No encontro com o clero local, realizado no Mosteiro dos Jerónimos, o Papa afirmou ainda que “na barca da Igreja deve haver lugar para todos: todos os batizados são chamados a subir a bordo e lançar as redes, comprometendo-se pessoalmente ao anúncio do Evangelho”.

“É um grande desafio, sobretudo em contextos em que os sacerdotes e os consagrados estão cansados e os leigos com entusiasmo fraterno e sã criatividade pastoral”, acrescentou.

Por fim, Jorge Bergoglio recomendou que todos rezem à Virgem Maria e ao Santo Antônio, padroeiro de Portugal.

O líder da Igreja Católica iniciou hoje uma série de compromissos no território português por ocasião da edição de 2023 da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Mais cedo, inclusive, o religioso se reuniu com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em um encontro privado na Nunciatura de Lisboa.

Além disso, conversou com o primeiro-ministro português, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, Augusto Ernesto dos Santos Silva. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias