Papa aparece pela primeira vez desde que voltou ao Vaticano

Francisco surpreendeu os fiéis na Praça de São Pedro, ao fazer sua primeira aparição pública desde 23 de março, quando deixou o hospital, após 38 dias internado.O papa Francisco fez uma aparição surpresa neste domingo (06/04) diante dos fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano, ao final da missa do Jubileu dos Enfermos, dedicada aos doentes.

Esta foi a primeira aparição pública do pontífice, de 88 anos, desde 23 de março, quando ele deixou a clínica Gemelli, em Roma, após 38 dias internado devido a uma pneumonia bilateral e outros problemas respiratórios. Ainda convalescente de seus problemas de saúde, ele esteve desde então isolado em sua residência no Vaticano.

Francisco foi levado em uma cadeira de rodas desde o interior da Basílica de São Pedro até o altar na praça para missas públicas e falou brevemente, com alguma dificuldade devido às cânulas nasais que usa para receber oxigênio.

"Bom domingo a todos, muito obrigado", disse Francisco aos fiéis, antes de percorrer parte da praça, distribuindo bênçãos.

"Viva o papa!"

Os fiéis o saudaram com emoção, aplausos e gritos de "Viva o papa!"

Depois, uma mulher leu uma mensagem em seu nome, na qual saudou "com carinho" todos os que participaram da missa do Jubileu dos Enfermos e agradeceu "do fundo do coração" pelas orações por sua saúde.

Cercado por uma massa de smartphones e câmeras, sua voz era frágil, porém mais audível do que quando deixou a clínica Gemelli em 23 de março.

o entanto, o jesuíta passou a manhã de domingo abençoando as massas reunidas na praça ensolarada, em um sinal encorajador para sua saúde duas semanas antes de os cristãos de todo o mundo celebrarem a Páscoa.

Poucos minutos antes de sua aparição surpresa, o líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo recebeu o sacramento na Catedral de São Pedro, disse o Vaticano em um comunicado no Telegram.

Saúde apresenta melhora

As últimas informações médicas fornecidas pela Santa Sé indicam que sua saúde está melhorando à medida que continua sua terapia medicamentosa e fisioterapia motora e respiratória.

Sua fala também está melhorando e, embora ainda precise de oxigênio por meio de cânulas nasais, o fluxo é reduzido em certos momentos do dia.

Embora esteja sendo assistido em sua recuperação por profissionais de saúde dia e noite em sua residência no Vaticano, Francisco não recebeu nenhuma visita desde que foi liberado do hospital Gemelli.

No entanto, ele retomou seus deveres papais, principalmente ao editar e assinar documentos, de acordo com a Santa Sé.

Com a convalescença do papa, as missas mais importantes estão sendo celebradas pelos cardeais, e ainda não está claro qual será o papel do pontífice nos ritos da Semana Santa.

Apelo pela paz

Como nas semanas anteriores, Francisco não leu neste domingo a oração habitual do Angelus, que foi publicada por escrito.

"Rezo pelos médicos, enfermeiros e profissionais da saúde, que nem sempre são ajudados a trabalhar em condições adequadas e que, às vezes, são até vítimas de ataques”, escreveu o pontífice. "Sua missão não é fácil e deve ser apoiada e respeitada."

Sua mensagem continuou oferecendo uma oração pelo fim dos conflitos mundiais, mencionando, por sua vez, a Ucrânia, o Sudão, o vizinho Sudão do Sul, a República Democrática do Congo, Mianmar e o Haiti.

Francisco também orou pelo Oriente Médio e, especialmente, por Gaza, onde Israel, na semana passada, lançou novamente uma ofensiva terrestre contra o grupo militante palestino Hamas.

No território palestino, "as pessoas são forçadas a viver em condições inimagináveis, sem abrigo, sem comida, sem água potável", disse o papa.

"Que as armas se calem e o diálogo recomece", acrescentou, pedindo a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas desde o ataque de 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra.

