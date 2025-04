Papa aparece em basílica antes de Vigília Pascal

O papa Francisco visitou a Basílica de São Pedro no início da noite deste sábado (19) para rezar antes da Vigília Pascal, que não será celebrada pelo pontífice argentino em 2025 por conta dos efeitos de uma pneumonia que o manteve internado por quase 40 dias.

Jorge Bergoglio entrou no principal templo do catolicismo pela “Porta das Orações”, a mais próxima da Casa Santa Marta, sua residência oficial no Vaticano, pouco antes das 18h (horário local) e foi aplaudido pelos fiéis por cerca de 15 minutos.

De cadeira de rodas, ele era acompanhado pelo enfermeiro Massimiliano Strappetti. Em seguida, o Papa orou diante do túmulo de Pedro e subiu no elevador perto da “Pietà”, de Michelangelo, que leva à sacada da basílica, de onde os pontífices pronunciam a bênção “Urbi et Orbi” (“À cidade e ao mundo”) nos dias de Natal e Páscoa.

Francisco então passou novamente pelo templo, sendo mais uma vez acolhido calorosamente pelos peregrinos, e voltou para a Casa Santa Marta, onde vem se mantendo recluso a maior parte do tempo desde que recebeu alta, em 23 de março.

Segundo o Vaticano, o Papa deseja pronunciar a “Urbi et Orbi” neste domingo (20), mas isso dependerá de sua condição de saúde.

Já a missa de Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus Cristo, será presidida pelo cardeal Angelo Comastri, vigário-geral emérito para a Cidade do Vaticano.