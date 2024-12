Papa aparece com hematoma após bater queixo em mesa de cabeceira

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/12/2024 - 15:01 Para compartilhar:

VATICANO, 7 DEZ (ANSA) – O papa Francisco surgiu nas audiências deste sábado (7), no Vaticano, com um hematoma perceptível no queixo, após ter batido o lado direito do rosto em sua mesa de cabeceira.

A informação foi revelada pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, depois de ter sido questionado por jornalistas.

Segundo Bruni, “o hematoma é resultado de uma contusão na manhã de ontem”, depois de o Pontífice ter batido “com o queixo na mesinha de cabeceira”.

Mais cedo, Francisco presidiu a cerimônia no qual criou 21 novos cardeais católicos na Basílica de São Pedro. Na ocasião, foi possível ver uma mancha roxa no lado direito de seu rosto, ao redor de seu queixo inferior e na parte superior de seu pescoço.

O Papa, que completará 88 anos no próximo dia 17 de dezembro, tem sofrido com recorrentes problemas de saúde nos últimos anos, incluindo resfriados e dificuldades de locomoção. Hoje, no entanto, ele parecia estar em boa forma ao liderar a cerimônia repleta de rituais, apesar do hematoma. (ANSA).