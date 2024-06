Papa anuncia publicação de exortação sobre Sagrado Coração

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/06/2024 - 15:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 5 JUN (ANSA) – O papa Francisco anunciou nesta quarta-feira (5) que vai publicar uma exortação apostólica sobre o Sagrado Coração de Jesus no próximo mês de setembro porque “o mundo parece ter perdido o coração”.

“Creio que nos fará muito bem meditar sobre vários aspectos do amor do Senhor que podem iluminar o caminho da renovação eclesial, mas também que dizem algo significativo a um mundo que parece ter perdido o coração”, explicou o argentino no final da audiência geral na Praça São Pedro, no Vaticano.

O Pontífice destacou que tem “o prazer de preparar um documento que recorda as preciosas reflexões de textos magisteriais anteriores e de uma longa história que remonta às Sagradas Escrituras, para propor a toda a Igreja hoje este culto cheio de beleza espiritual”.

Esta será a oitava exortação apostólica, uma carta do líder da Igreja Católica dirigida aos fiéis, durante o pontificado de Jorge Bergoglio.

“Peço que me acompanhe com a oração neste tempo de preparação, com a intenção de tornar público este documento no próximo mês de setembro”, concluiu ele. (ANSA).